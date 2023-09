Cearense radicada em Brasília participa de MasterChef Profissionais

Há 12 anos como personal chef, a cearense Raquel Amaral foi selecionada para participar do MasterChef Profissionais

Ela fez faculdade de educação física , mas não se formou. Depois, começou a trabalhar como web designer, área na qual ficou por quase uma década. "Eu odiava, porque jurei que ficar parada na frente do computador era uma coisa que eu jamais faria", conta em entrevista à Band.

A personal chef Raquel Amaral, 44, foi selecionada para a 5ª edição do MasterChef Profissionais em 2023. Ela nasceu no Ceará e foi levada para Brasília. "Apesar de ter nascido em Fortaleza, eu só fiquei 18 dias. Eu amo o Nordeste, mas meu nascimento lá foi quase um acidente geográfico", relembra.

Iniciando pela venda de marmitas, Raquel engrenou com participação em eventos e dando consultorias em restaurantes, ela também já foi chef em um estabelecimento. "Eu jurei que eu nunca ia ter um restaurante, mas quando eu entrei no lugar eu me apaixonei", comenta. "Eu não dou conta de ficar em um restaurante porque é muita rotina, e eu gosto da loucura”, afirma a cozinheira.

Amante de competição, Raquel revela que seu único ponto fraco é a saudade de suas filhas. Ela e a esposa adotaram duas meninas em 2020. "É a única coisa ruim de eu estar aqui, porque dói cada vez que eu vejo aquelas carinhas", desabafa. "Fico com medo de elas se sentirem abandonadas, mas, quando vejo elas, me acalmo”, declara.

Contudo a chef está disposta a viver a ‘loucura’ do programa. "Para mim, pessoalmente, é o maior prazer da vida estar participando de um negócio desses. Loucura é o que me traz felicidade", revela.

