MasterChef: Após baião polêmico, cearense é elogiado com sarrabulho

Leonardo Giglio foi elogiado ao preparar um sarrabulho no Masterchef 2023; cearense foi parabenizado pelos chefs do programa após o baião de dois "polêmico"

O cearense Leonardo Giglio ganhou diversos elogios na última prova do MasterChef 2023, exibido na noite de terça-feira, 13. O prato criado pelo cearense foi parabenizado pelo time de chefs do programa após o baião de dois “controverso” do episódio do dia 30 de maio.

Na ocasião, o advogado cozinhou um sarrabulho, receita que leva miúdos de boi, como fígado, rim, coração, paio, calabresa e bacon, e conquistou os jurados. O desafio do dia era criar um prato típico do Pantanal, região localizada entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Além do sarrabulho, Leonardo preparou um arroz de pequi que também foi aprovado pelos jurados. Iguaria tradicional de Goiás e pouco comum nos estados do Nordeste, o cearense afirmou precisar “se desafiar” ao preparar o arroz de pequi.

Após o preparo das refeições, os jurados do Masterchef Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira aprovaram as criações de Leonardo e elogiaram o cearense. “Você sabe porque se usa tão pouco miúdo na gastronomia?”, questionou Rodrigo.

“Porque não é tão fácil de preparar (o sarrabulho), é preciso técnica, e deu para ver que você sabia o que estava fazendo”, concluiu o chef que está substituindo Henrique Fogaça na temporada de 2023.

No episódio exibido no dia 30 de maio, Leonardo Giglio preparou um baião de dois, prato típico da culinária do Ceará, e utilizou molho shoyu ao invés de sal. Questionado pelo chef de cozinha Jacquin sobre ingredientes do seu baião de dois, Leonardo rebateu: “Agora o senhor vai querer ensinar um cearense a fazer baião?".

Ao se deparar com a resposta, Jacquin disse apenas que queria comer bem e desejou boa sorte. “Eu vou querer comer bem. E eu penso que você vai fazer coisa errada. Boa sorte”, respondeu o jurado. O cozinheiro continuou a defender a receita após a saída do chef: “Acredito que ele está querendo me ajudar, mas ‘macho véi’ isso aqui é do jeito que faço lá em casa”.

O resultado do baião de dois não agradou os jurados e Leonardo foi para a prova de eliminação, mas conseguiu garantir mais uma participação no programa ao fazer uma sobremesa de tangerina.

Leonardo Giglio: conheça o cearense participante do Mastechef



Leonardo da Rosa Giglio, 32, tornou-se o primeiro cearense a participar do programa de culinária Masterchef Brasil, que está em sua 10ª edição. A vontade de entrar no programa fez o advogado e produtor rural inscrever-se para seis edições.

Na disputa com outros três participantes, o prato de galinhada com pirão, comida típica do interior do Estado, conquistou os jurados que acabaram quebrando o protocolo de dois aventais por disputa. A vitória fez com que Leonardo subisse ao mezanino com os cozinheiros selecionados.

“Me sinto feliz com essa conquista. Estar entre os principais cozinheiros do País é de uma responsabilidade imensa. Mas, estou animado com o desafio e estou representando nosso povo no Masterchef, uma honra inigualável”, disse o participante que possui raízes em Quixeramobim e Guaramiranga.

