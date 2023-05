Conheça o primeiro cearense a participar do Masterchef Brasil

Em busca do seu sonho, Leonardo da Rosa Giglio, 32, tornou-se o primeiro cearense a participar do programa de culinária Masterchef Brasil, que está em sua 10ª edição. A vontade de entrar no programa fez o advogado e produtor rural inscrever-se para seis edições. Com o avanço para a próxima fase, Giglio tornou-se a primeira pessoa nascida no Ceará a passar para a fase com 18 competidores, dentre 90 participantes que estiveram na competição.

Seguindo no show de talentos, ele conquistou o avental, o que o coloca oficialmente na competição, e ficou entre os melhores cozinheiros da edição. Eles concorrem a um prêmio de R$300mil. Na disputa com outros três participantes, o prato de galinhada com pirão, comida típica do interior do Estado, conquistou os jurados que acabaram quebrando o protocolo de dois aventais por disputa. A vitória fez com que Leonardo subisse ao mezanino com os cozinheiros selecionados.

“Me sinto feliz com essa conquista. Estar entre os principais cozinheiros do País é de uma responsabilidade imensa. Mas, estou animado com o desafio e estou representando nosso povo no Masterchef, uma honra inigualável”, disse o participante que possui raízes em Quixeramobim e Guaramiranga.

Prezando pelo seu sonho, Giglio pediu demissão em março do seu trabalho numa prestadora de serviço para o Tribunal do Justiça do Ceará. Durante os momentos de apreensão, o participante apegou-se às memórias com o avô, que comemoraria 100 anos de vida neste ano. A ligação com o parente o fez sentir que 2023 seria um ano de mudança na vida.

“É uma oportunidade muito grande, me tornei o primeiro participante cearense no Masterchef. Vou representar a regionalidade, diversidade cultural, gastronomia e a paixão do Ceará por um bom prato de comida. Além de ser um aprendizado enorme”, pontua.

Leonardo conta ainda que descobriu sua paixão pela gastronomia devido a uma necessidade. Por viajar muito, sua mãe deixava pratos congelados para Giglio. Contudo o rapaz queria experimentar novos sabores sem interferir nos planos da mãe.

O cozinheiro revela também que cozinhar partiu da vontade de proporcionar momentos afetuosos com os familiares e amigos. “Cozinhar vai além de preparar uma comida. Tem toda uma sensação de construir novas memórias com as pessoas que nós amamos, é distribuir afeto com pequenos gestos”, conclui.

