Final do Masterchef 2023 ocorre nesta terça-feira, 12, na Band

Episódio final do MasterChef Brasil 2023 será exibido hoje, terça-feira, 12 de setembro (12/09), na Band Crédito: MELISSA HAIDAR/Band

Iniciada em maio, a 10ª edição do MasterChef Brasil chega a sua grande final nesta terça-feira, 12. A competição final será entre Ana Carolina e Wilton. Apresentado por Ana Paula Padrão, o programa de culinária trouxe na equipe de jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira. Chef e proprietário do Mocotó Bar e Restaurante, Rodrigo Oliveira substituiu Henrique Fogaça na edição de 2023. O jurado comentou sobre sua estreia no programa: "Fazer parte do MasterChef 10 foi uma das maiores emoções da minha vida como cozinheiro. O programa te dá um estalo para começar uma mudança, né? Para seguir um sonho antigo...".

Henrique Fogaça confirma retorno ao programa MasterChef Brasil; SAIBA MAIS Masterchef 2023 teve participante cearense A edição deste ano do MasterChef Brasil teve entre os participantes Leonardo Giglio, primeiro cearense do programa da Band. Eliminado no final do mês de julho, o cearense chegou a integrar o Top 10 da décima temporada. Cearense Leo Giglio avalia participação no MasterChef e rebate críticas; LEIA MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 12/09?

Nesta terça-feira, dia 12 de setembro, vai ao ar o último episódio do Masterchef 2023, e também a final desta edição. O último duelo entre os participantes amadores, já gravado, será exibido, além do resultado final ao vivo. Os cozinheiros finalistas terão que se enfrentar e precisam fazer um cardápio completo, com entrada, prato principal e sobremesa. Eles devem apresentar nos pratos suas trajetórias e visões de gastronomia. “Vamos avaliar prato a prato e comparar cada um em relação ao aspecto, sabor, técnica e apresentação para descobrir quem cumpriu melhor os requisitos. Foi muito difícil fazer as escolhas”, disse a Chef e jurada da competição Helena Rizzo.