O que tem no BBB 26 hoje (14/02)? Confira a agenda do dia

Prova do Anjo e a festa da semana agitam os confinados; confira o que tem hoje no BBB 26
Após uma semana com Prova do Líder de resistência, os participantes do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) encaram a Prova do Anjo neste sábado, 14, mais uma dinâmica para definir o próximo paredão.

A noite ainda será movimentada pela festa da semana, com atração musical que retorna ao reality.

Confira a agenda do BBB deste sábado.

Agenda da semana no BBB 26: sábado (14/02)

O BBB 26 vai ao ar logo após a novela das nove, com apresentação de Tadeu Schmidt. O público acompanha os principais acontecimentos do dia, além de dinâmicas e provas exibidas ao vivo pela TV aberta ou pelo Globoplay.

Confira o cronograma deste sábado, 14:

  • Raio-X pela manhã;
  • Queridômetro pela manhã;
  • Prova do Anjo à tarde;
  • Festa à noite.

O que tem no BBB 26 hoje? Simone Mendes é atração da festa

A cantora sertaneja Simone Mendes é a atração da festa da semana, e promete agitar os brothers com os sucessos "Erro Gostoso", “P do Pecado” e “Dois Tristes”.

Na decoração, as apostas são cores e curvas, com uma identidade visual com formas sinuosas. Os figurinos contam com peças despojadas em cores fortes. Ainda terá um tobogã com piscina de bolinhas.

BBB 26: como será a formação do paredão esta semana?

A formação do Paredão desta semana já tem um indicado após o trio realizar a dinâmica do Bloco do Paredão. 

Ainda, um participantes será indicado pelo líder, e os dois restantes serão os mais votados pela Casa. Um deles escapa do Paredão após a prova bate-volta. 

