O que tem no BBB 26 hoje (14/02)? Confira a agenda do dia

Veja a programação do BBB 26 neste sábado, 14 de fevereiro / Crédito: Reprodução/Gshow

Após uma semana com Prova do Líder de resistência, os participantes do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) encaram a Prova do Anjo neste sábado, 14, mais uma dinâmica para definir o próximo paredão. A noite ainda será movimentada pela festa da semana, com atração musical que retorna ao reality.

Confira a agenda do BBB deste sábado.

Agenda da semana no BBB 26: sábado (14/02) O BBB 26 vai ao ar logo após a novela das nove, com apresentação de Tadeu Schmidt. O público acompanha os principais acontecimentos do dia, além de dinâmicas e provas exibidas ao vivo pela TV aberta ou pelo Globoplay.

Confira o cronograma deste sábado, 14:

