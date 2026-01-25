BBB 26: saiba horário do BBB 26 e Paredão hoje, domingo

Que horas começa o BBB 26 hoje, domingo? Saiba horário do ParedãoO líder da semana, Babu Santana, e a casa definem emparedados neste domingo, 25. Confira horário do programa de hoje e mais detalhes
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) terá o segundo Paredão da edição neste domingo, 25. Com a eliminação de Aline Riscado na terça, 20, e a mudança de alianças, o BBB teve a semana agitada. Após a formação do Paredão desse domingo, o reality se encaminha para outras tensões entre o elenco.
Hoje, o líder da semana, Babu Santana, indica um dos brothers à berlinda. A casa também se reúne para indicar o mais votado a disputar pela permanência no reality.
Até o momento, Leandro é o único emparedado. Os outros dois serão revelados ao vivo. Alguns nomes já são esperados pelo público, considerando os principais alvos do programa.
Confira, a seguir, o horário de início do BBB 26, onde assistir, a dinâmica do dia e muito mais.
BBB 26: confira horário do reality hoje (25/01)
Na transmissão de hoje, o elenco entrará no confessionário pela primeira vez para definir a formação do Paredão. O Big Brother Brasil será exibido ao vivo pela TV Globo logo após o Fantástico, a partir das 22h45min (horário de Brasília).
BBB 26: dinâmica do dia de hoje (25/01)
Diferente do último domingo, 18, não haverá a Prova Bate-Volta, que dá aos indicados a chance de escapar do Paredão.
A "informação privilegiada", assim chamada pela produção, foi dada à Maxiane com R$ 10 mil reais. A sister compartilhou o que soube com Marcelo, que expôs para Babu.
Durante o programa ao vivo de quinta-feira, 22, o apresentador Tadeu Schmidt explicou as próximas dinâmicas do BBB 26. Para a programação de hoje, haverá a escolha do imunizado à berlinda pelo Anjo da semana, Jonas Sulzbach, e a formação de Paredão triplo.
A indicação de alguém por Jonas dependerá da escolha entre ver um vídeo enviado pela sua família ou dar imunidade a algum dos participantes.
Além da indicação pelo Líder da semana e o brother mais votado da casa, o Paredão triplo conta com a dinâmica das Caixas-Surpresas. Em cada uma das quatro disponíveis, há uma consequência, respectivamente:
- emparedar alguém sem passar pela votação da casa;
- vetar uma indicação ao Paredão do próximo final de semana;
- poder de voto dobrado, o peso de dois ao votar em alguém para a berlinda;
- permissão de veto ao voto de outro jogador na indicação à eliminação.
O eliminado será escolhido por voto do público no Gshow e será divulgado na terça, 27. Cada método de formação do Paredão muda a cada semana, assim como as provas e regras.
BBB 26: onde assistir ao vivo à transmissão
A transmissão do BBB 26 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. Também é possível assistir pela internet na aba “Agora na TV” com o sinal gratuito do canal. Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming.
As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pela conta Globo.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.