BBB 26: saiba horário do BBB 26 e Paredão hoje, domingo

Foto meramente ilustrativa do Big Brother Brasil. Imagem retirada do site de imprensa da TV Globo às 19h44 de 18/1/2026 / Crédito: TV Globo/Divulgação

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) terá o segundo Paredão da edição neste domingo, 25. Com a eliminação de Aline Riscado na terça, 20, e a mudança de alianças, o BBB teve a semana agitada. Após a formação do Paredão desse domingo, o reality se encaminha para outras tensões entre o elenco. Hoje, o líder da semana, Babu Santana, indica um dos brothers à berlinda. A casa também se reúne para indicar o mais votado a disputar pela permanência no reality.

Até o momento, Leandro é o único emparedado. Os outros dois serão revelados ao vivo. Alguns nomes já são esperados pelo público, considerando os principais alvos do programa.

Confira, a seguir, o horário de início do BBB 26, onde assistir, a dinâmica do dia e muito mais. BBB 26: confira horário do reality hoje (25/01)

Na transmissão de hoje, o elenco entrará no confessionário pela primeira vez para definir a formação do Paredão. O Big Brother Brasil será exibido ao vivo pela TV Globo logo após o Fantástico, a partir das 22h45min (horário de Brasília). Leia mais O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de domingo (25/01)

BBB 26: dinâmica do dia de hoje (25/01) Diferente do último domingo, 18, não haverá a Prova Bate-Volta, que dá aos indicados a chance de escapar do Paredão. A "informação privilegiada", assim chamada pela produção, foi dada à Maxiane com R$ 10 mil reais. A sister compartilhou o que soube com Marcelo, que expôs para Babu. Durante o programa ao vivo de quinta-feira, 22, o apresentador Tadeu Schmidt explicou as próximas dinâmicas do BBB 26. Para a programação de hoje, haverá a escolha do imunizado à berlinda pelo Anjo da semana, Jonas Sulzbach, e a formação de Paredão triplo.