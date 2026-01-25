O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de domingo (25/01)

BBB 26: programa deste domingo, 25, terá a formação do segundo paredão / Crédito: Reprodução/Rede Globo

O segundo paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será formado neste domingo, 25. Após a programação não apresentar a dinâmica "Na Mira do Líder", o público terá que esperar até o programa ao vivo para conhecer os emparedados. Esta semana estão imunes o anjo Jonas Sulzbach e o líder Babu Santana.