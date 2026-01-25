O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de domingo (25/01)Formação do segundo paredão e mudança na prova Bate-Volta marcam a noite; saiba tudo o que acontece no programa deste domingo, 25
O segundo paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será formado neste domingo, 25. Após a programação não apresentar a dinâmica "Na Mira do Líder", o público terá que esperar até o programa ao vivo para conhecer os emparedados.
Esta semana estão imunes o anjo Jonas Sulzbach e o líder Babu Santana.
BBB 26: programação para domingo (25/01)
Aos domingos, é dia de formação de Paredão no BBB 26. Após a indicação do líder, os confinados fazem a votação fechada, finalizando os três emparedados, já que esta semana não terá a Prova Bate-Volta.
BBB 26: que horas começa neste domingo, 25?
O reality vai ao ar após a transmissão da novela 'Três Graças', por volta das 22h25min, na TV Globo, de segunda a sábado. Aos domingos, no entanto, passa depois do Fantástico, às 23 horas.
O BBB 26 também poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo.