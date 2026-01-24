O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de sábado (24/01)A segunda festa da edição vai agitar os brothers. Saiba tudo o que acontece no programa de hoje, sábado, 24 de janeiro, no Big Brother Brasil 2026
Finalizando as dinâmicas da segunda semana do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26), os brothers poderão aproveitar a segunda festa da edição neste sábado, 24, após a Prova do Anjo ter sido adiantada para ontem, 23.
O momento rende conversas sobre alianças no jogo, dança e até formação de novos casais no reality. Veja o que acontece no BBB hoje e quem se apresenta na festa.
BBB 26: programação para sábado (24/01)
A segunda festa do BBB 26 terá apresentações de artistas renomados, incluindo um retorno à música no palco do reality show. Os cantores Pedro Sampaio e Kelly Key são as atrações do momento.
A cantora não trabalha com música há cinco anos e celebrou o retorno aos palcos em vídeos nas redes sociais.
A dona de sucessos como“Baba”, “Cachorrinho” e “Adoleta” define que "o maior de todosos privilégiosfoi ouvir pessoas cantando comigo em cima do palco".
Já Pedro Sampaio está retornado à Casa, após a última apresentação em 2024. "Tocar no BBB é levar a música para milhões de pessoas ao mesmo tempo, num palco que conversa direto com o país inteiro. Vai ser incrível!", afirmou o cantor ao Gshow.
BBB 26: que horas será festa hoje?
A festa do BBB 26 acontece durante o programa ao vivo na noite deste sábado, 24. Será transmitida pela Rede Globo, logo após a novela "Três Graças", a partir das 22h25min (horário de Brasília).