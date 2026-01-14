BBB 26: Henri Castelli sofre nova convulsão dentro do reality

Henri Castelli estava entre os participante do Camarote do BBB 26 / Crédito: Léo Rosario/Globo/Divulgação

O BBB 26 voltou a ser marcado por momentos de tensão na manhã desta quarta-feira, 14, após Henri Castelli sofrer um segundo episódio de convulsão dentro da casa, poucas horas depois de ter sido atendido durante a Prova do Líder. A situação mobilizou a produção do reality, interrompeu atividades dos participantes e levantou preocupações sobre o estado de saúde do ator.

O primeiro mal-estar durante a dinâmica de resistência da prova A atividade foi interrompida e, pouco depois, a produção informou aos brothers que o ator estava consciente e sob cuidados médicos. Ainda assim, o clima de apreensão se manteve no confinamento. Liberado inicialmente pelos médicos, Henri retornou à casa na tarde do mesmo dia. Ao reencontrar os colegas no gramado, afirmou que estava bem, mas, segundo relatos dos participantes, começou a convulsionar logo em seguida. Diante da cena, todos deixaram a área externa para tentar ajudá-lo, mas foram orientados pela produção a entrar imediatamente na casa.

Antes do segundo episódio, o ator chegou a conversar com os brothers e fez comentários que chamaram atenção. “Tentaram me matar, não conseguiram e agora tô f*dido!”, disse ele ao entrar na área externa. Questionado por Aline sobre o que havia acontecido, Henri respondeu: “Tive uma epilepsia… Convulsão!”.