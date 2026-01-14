Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: Henri Castelli sofre nova convulsão dentro do reality

Ator passou mal novamente após retornar à casa, mobilizou a produção e foi levado para atendimento médico nesta quarta-feira, 14
O BBB 26 voltou a ser marcado por momentos de tensão na manhã desta quarta-feira, 14, após Henri Castelli sofrer um segundo episódio de convulsão dentro da casa, poucas horas depois de ter sido atendido durante a Prova do Líder.

A situação mobilizou a produção do reality, interrompeu atividades dos participantes e levantou preocupações sobre o estado de saúde do ator.

O primeiro mal-estar durante a dinâmica de resistência da prova

A atividade foi interrompida e, pouco depois, a produção informou aos brothers que o ator estava consciente e sob cuidados médicos. Ainda assim, o clima de apreensão se manteve no confinamento.

Liberado inicialmente pelos médicos, Henri retornou à casa na tarde do mesmo dia. Ao reencontrar os colegas no gramado, afirmou que estava bem, mas, segundo relatos dos participantes, começou a convulsionar logo em seguida.

Diante da cena, todos deixaram a área externa para tentar ajudá-lo, mas foram orientados pela produção a entrar imediatamente na casa.

Antes do segundo episódio, o ator chegou a conversar com os brothers e fez comentários que chamaram atenção.

“Tentaram me matar, não conseguiram e agora tô f*dido!”, disse ele ao entrar na área externa.

Questionado por Aline sobre o que havia acontecido, Henri respondeu: “Tive uma epilepsia… Convulsão!”.

Pouco depois, o ator passou mal novamente enquanto era abraçado pelos colegas. As imagens do jardim foram cortadas automaticamente, e a produção determinou que os participantes retornassem para o interior da casa.

O relato de Brigido evidenciou a gravidade do momento: “Quando eu vi, coloquei a mão na boca dele e ele começou a entortar”, contou o brother.

Mais cedo, a TV Globo havia informado que Henri Castelli estava no hospital realizando exames após a primeira convulsão registrada durante a Prova do Líder.

O retorno ao jogo indicava que ele havia sido liberado pela equipe médica, mas o novo episódio reacendeu o alerta dentro e fora do programa.

Após o segundo atendimento, a produção comunicou aos participantes que Henri passa bem e segue sob cuidados médicos, sem divulgar, até o momento, mais detalhes sobre seu estado de saúde ou sobre a permanência do ator no reality.

Veja a explicação de como tudo ocorreu: 

