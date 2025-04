Renata no Mais Você: cearense reage ao apoio que recebeu da torcida

Renata reage ao apoio que recebeu e fala sobre jogo no Mais Você / Crédito: Reprodução/TV Globo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Renata no Mais Você: sister reage ao apoio dos cearenses Ana Maria Braga mostrou diversos momentos da torcida de Renata “Eu fiquei chocada”, afirmou ao assistir a grande festa para ela em Fortaleza. “Quando abriu a imagem que olhei na minha cidade torcendo e por mim eu fiquei passada”, reagiu à bailarina, que aproveitou para agradecer especialmente aos cearenses pelo apoio. Além disso, Ana Maria Braga apresentou a nova fã da sister que tatuou o rosto dela na pele. A cearense disse que o trabalho ficou excelente e se sentiu “lisonjeada” por estar tatuada na pele de alguém. A sister reagiu também a um carro de som no seu bairro, o Barroso em Fortaleza, e afirmou que fica super feliz de representar sua comunidade, pois sente que estar ali é “é ser voz” para inspirar os outros a “sonharem grande”.

LEIA TAMBÉM | Motorista de app traz cartazes em apoio a Renata no BBB 25 Renata no Mais Você: balé e influência no jogo A apresentadora também ressaltou a trajetória de Renata no balé no qual a sister se dedicou por tantos anos de sua vida. “Eu vivi da arte e eu sei o quanto isso foi importante para me transformar como mulher e protagonista da minha vida”. Renata destacou que leva isso para sua vida também, toda a disciplina que aprendeu e afirmou que a dança abriu muitas portas em sua vida.