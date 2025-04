Renata campeã: motorista de app traz cartazes em apoio a cearense no BBB 25

O motorista de aplicativo Wallace Ribeiro é fã assíduo da cearense Renata no BBB 25 e, em seu automóvel, estimula os passageiros a apoiarem a participante / Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

É comum que os participantes mais engajados durante as edições do Big Brother Brasil conquistem fãs assíduos, que os ajudam a se aproximar do título — e no BBB 25 não é diferente. Wallace Ribeiro, de 37 anos, é motorista de aplicativo e usa seu trabalho para ajudar Renata Saldanha a conquistar o prêmio milionário. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Cearense, assim como a bailarina que está na final do programa, Wallace é fã do reality show global, tendo acompanhado principalmente as edições de 2021 e 2024, vencidas por dois nordestinos: Juliette e Davi Britto, respectivamente.

Durante os 100 dias de programa, Renata representou com frequência os trejeitos naturais dos cearenses. Essa forma de agir gerou comentários preconceituosos, os quais foram rebatidos com apoio oficial do governo do Ceará. Renata no BBB 25: 8 mil votos em um Paredão

Pai de duas filhas gêmeas, Wallace concilia os cuidados com as meninas, o trabalho como motorista e a rotina de votações no BBB 25. Segundo ele, os principais momentos em que consegue votar mais são durante as pausas entre as corridas. O fã conta que considerou o Paredão contra Vinicius o mais disputado da temporada.

Nessa berlinda, ele afirma ter votado cerca de 8 mil vezes no voto de torcida para que o baiano fosse eliminado, além de registrar 20 votos únicos. Cartaz em carro de motorista de aplicativo em apoio à Renata na final do BBB 25 Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal “O Paredão mais difícil foi contra o Vinicius. Dei aproximadamente uns 8 mil votos de torcida e 20 votos únicos por meio das divulgações no carro. Acho até pouco, levando em consideração quem realmente vota. Voto pouco porque faço isso entre uma corrida e outra. Em casa, dou mais atenção às minhas filhas gêmeas de 9 meses”, detalha.