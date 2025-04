BBB 25: moradores do Barroso preparam evento comunitário em apoio a Renata

Celebração ocorrerá no Conjunto Lago Azul, onde a cearense morou com a família; no espaço, os populares planejam colocar um telão, música e realizar distribuição de pipoca

Moradores do bairro Barroso, em Fortaleza, vão realizar um evento comunitário para acompanhar a final do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), nesta terça-feira, 22. Momento busca celebrar e reforçar a torcida pela finalista Renata Saldanha, ex-moradora do local, e que tem ajudado a dar visibilidade para a região.

A celebração acontecerá no Conjunto Lago Azul, onde a cearense morou com a família. No espaço, os populares planejam colocar um telão, música e realizar distribuição de pipoca.