BBB 25 O Reencontro vai passar na TV Globo? Veja onde assistir ao vivo

Mesmo após a final do BBB 25, a emoção continua com o Big Show: O Reencontro; veja horário, onde assistir ao vivo e tudo sobre o programa de hoje

Apesar de a final já ter ocorrido, a programação do BBB 25 ainda não terminou. Hoje, quarta-feira, 23, será exibida mais uma edição do "Big Show: O Reencontro", especial em que todos os participantes da temporada se reúnem pela última vez. Veja abaixo se vai passar na TV Globo e onde assistir ao vivo.

No programa, os apresentadores Ed Gama e Ana Clara irão relembrar os principais acontecimentos do Big Brother Brasil 2025. Além disso, conversarão sobre as expectativas e os projetos futuros de cada ex-BBB com o fim do reality.