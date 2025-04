Audiência do BBB 25: veja números e o que disse Tadeu Schmidt

Durante a comemoração do fim do BBB 25, realizada nessa terça-feira, 22, no Bar do Mumuzinho, no Rio de Janeiro, o apresentador Tadeu Schmidt comentou sobre os desafios e resultados da audiência da última edição do reality show.

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, ele reconheceu que a audiência foi inferior à de anos anteriores, mas ponderou que os números não contam toda a história.