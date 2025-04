Quem ganhou o BBB 25? Renata é a 25ª vencedora do reality

Renata foi a campeã do BBB 25 conseguindo o prêmio de R$ 2,72 milhões / Crédito: Reprodução/ TV Globo

O Big Brother Brasil (BBB 25) encerrou sua 25ª temporada nesta terça-feira, 22 de abril, com a vitória de Renata Saldanha. A cearense conquistou o título e receberá o prêmio de R$ 2,72 milhões. Renata disputou a final ao lado de Guilherme e João Pedro, sendo escolhida pelo público com 51,09% dos votos. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Durante a final, assim como em 2024, todos os ex-participantes e suas respectivas duplas assistiram ao programa bem próximos dos finalistas. Além da presença dos brothers desta edição, o programa ao vivo contou com atrações musicais de artistas que participaram de edições anteriores do BBB, incluindo:

Gabi Martins (BBB 20),

Flay (BBB 20),

Juliette (BBB 21),

Pocah (BBB 21),

Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel,

Fiuk (BBB 21),

Projota (BBB 21),

Naiara Azevedo (BBB 22),

Maria Bomani (BBB 22),

Aline Wirley (BBB). 23),

Marvvila (BBB 23) e

Wanessa Camargo (BBB 24) Final do BBB 25 é hoje; VEJA prêmio, enquete parcial, participantes e mais Quem ganhou o BBB 25? Conheça a bailarina Renata Renata Saldanha, 33 anos, bailarina cearense, foi uma das grandes protagonistas do BBB 25. Desde os primeiros dias de confinamento, destacou-se pelo carisma, leveza e forte identidade regional, sendo uma das responsáveis por trazer o humor e os trejeitos do Ceará para o centro do reality. Integrante da dupla com Eva na dinâmica inicial da temporada, Renata rapidamente conquistou o público com sua espontaneidade, mas também demonstrou inteligência estratégica. Soube equilibrar o bom relacionamento com os colegas e momentos de posicionamento firme, o que a ajudou a se manter longe de conflitos desgastantes. Renata campeã: motorista de app traz cartazes em apoio a cearense no BBB 25; CONFIRA

Ao longo do programa, sobreviveu a diversos paredões — incluindo confrontos com participantes populares, como Vinicius — e mobilizou uma torcida fiel nas redes sociais. Seu jeito autêntico e sua jornada de superação dentro da casa acabaram gerando identificação com o público e apoio de figuras públicas, como o próprio governo do Ceará, que se posicionou contra comentários preconceituosos direcionados à participante. Final BBB 25: conheça Guilherme Finalista do BBB 25, Guilherme construiu sua trajetória no reality com base em um perfil conciliador e em um bom relacionamento com os demais participantes. Com uma postura geralmente tranquila e respeitosa, o brother conseguiu se manter ativo no jogo sem se envolver diretamente nos principais conflitos da edição.

Desde o início do programa, no qual entrou com sua sogra Joselma, Guilherme foi percebido como alguém de fácil convivência, formando alianças com participantes de diferentes grupos. Sua capacidade de ouvir e evitar confrontos diretos foi um dos fatores que o ajudaram a escapar de votações mais expressivas ao longo das primeiras semanas. Embora não tenha se destacado inicialmente como um jogador estratégico ou como grande vencedor de provas, sua atuação foi constante. Participou de discussões relevantes, posicionou-se em momentos decisivos e demonstrou lealdade a seus aliados, construindo uma trajetória estável até a reta final. Final BBB 25: conheça João Pedro João Pedro, que entrou no programa junto de seu irmão gêmeo João Gabriel, chegou à final do BBB 25 como um dos participantes mais estratégicos e calculistas da edição. Com uma postura discreta, mas sempre atento aos movimentos da casa, o brother construiu sua trajetória com base na racionalidade e em alianças estruturadas.