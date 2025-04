Onde acompanhar a final do BBB 25 em Fortaleza? Veja sugestões

Saiba onde acompanhar a final do BBB 25 em Fortaleza com Renata entre os finalistas / Crédito: Reprodução/TV Globo

Confira algumas opções para acompanhar a final em Fortaleza. Final do BBB 25 em Fortaleza: transmissão na Praia de Iracema A equipe da sister promove uma grande festa no Estoril da Praia de Iracema, com shows especiais de artistas do Estado. Entre as atrações estão nomes como Solange Almeida, Vanessa A Cantora, Litto Linsm, Rafael Almeida e mais. A transmissão terá estrutura que inclui palco e telões no espaço. Local: Calçadão do Estoril, Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema



Calçadão do Estoril, Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema Horário: a partir das 19 horas



a partir das 19 horas Mais informações: @_renatasaldanha Final do BBB 25 em Fortaleza: transmissão no Conjunto Lago Azul Moradores do bairro Barroso, em Fortaleza, vão realizar um evento comunitário para acompanhar a final. A celebração acontecerá no Conjunto Lago Azul, onde a cearense morou com a família. No espaço, os populares planejam colocar um telão, música e realizar distribuição de pipoca. Local: Quadra do Conjunto Lago Azul, Barroso - Grande Jangurussu



Quadra do Conjunto Lago Azul, Barroso - Grande Jangurussu Horário: a partir das 20 horas LEIA TAMBÉM | Evandro Leitão pede apoio para a fortalezense Renata

Final do BBB 25 em Fortaleza: transmissão no Bulls Beer House Alguns estabelecimentos também irão reunir fãs do reality para assistir a final, entre eles o Bulls Beer House em seus dois endereços. Na unidade da Aldeota terá karaokê e na unidade da Parquelândia terá happy hour de bebidas a noite toda. Local: Rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota e Rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia



Rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota e Rua Gustavo Sampaio, 800 - Parquelândia Horário: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Mais informações: @bullsbeerhouse Final do BBB 25 em Fortaleza: transmissão no bar Tropicanos O bar Tropicanos também é uma opção para assistir a final do reality show. Além da transmissão do BBB 25, haverá karaokê e happy hour esticado até as 20h. Local: Rua João Carvalho, 785 - Aldeota



Rua João Carvalho, 785 - Aldeota Horário: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Mais informações: @somos.tropicanos

Final do BBB 25 em Fortaleza: transmissão no Imprensa Food Square O Boteco do Imprensa, localizado no Imprensa Food Square, também reunirá fãs do reality nesta terça-feira, 22, com concentração a partir das 20h.