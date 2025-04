Modo Turbo BBB 25: veja dinâmica da semana e dia do Paredão

Dinâmica do segundo ciclo desta semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi definido nesta terça-feira, 15; saiba dia do Paredão e da eliminação / Crédito: Reprodução/Globoplay

A dinâmica dos próximos dias no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi anunciada na noite dessa terça-feira, 15 de abril (15/04). Na reta final, o programa segue no Modo Turbo. Com a dinâmica acelerada, a frequência de provas e Paredões aumenta.

Nos dias finais, a dinâmica do reality pode mudar mais uma vez. Veja a programação para a última semana do BBB 25.

Na sequência, ocorreu a Prova do Líder, que foi vencida por João Pedro. Logo após levar a coroa da semana, ele fez a divisão entre VIP e Xepa. Por fim, foi definido o 17º Paredão. Foram três indicações: uma pelo líder, a pessoa com a menor pontuação na Prova do Líder, e a mais votada pela casa. João Pedro colocou Vitória na berlinda, e em seguida ocorreram as escolhas dos participantes. Veja os votos abaixo:



Diego votou em Renata;

Vitória votou em Renata;

Renata votou em Guilherme;

Guilherme votou em Renata. Diego já estava emparedado pelo desempenho na Prova do Líder. Com isso, o Paredão ficou entre Diego, Renata e Vitória.

Quinta-feira, 17/04 O resultado da próxima berlinda será definido na quinta-feira, 17. Com isso, restarão apenas quatro participantes, semifinalistas do BBB 25. Sexta-feira, 18/04; sábado, 19/04; e domingo, 20/04: dinâmica dos próximos dias no BBB A formação do último Paredão do BBB 25 ocorrerá com a chamada Prova do Finalista: quem vencer a disputa estará garantido na final. Os outros três competidores vão automaticamente para a berlinda.