BBB 25 tem data para acabar; veja quando será a final e programação

A grande final do BBB 25 já tem data para acontecer; confira quando e quais são as atrações / Crédito: Reprodução/ TV Globo

O top 10 final do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) já está formado, com os últimos participantes na disputa pelo prêmio milionário do programa. Esta edição do reality se aproxima dos momentos finais; a tão aguardada grande final acontecerá no dia 22 de abril, uma terça-feira. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A final, além de anunciar o 25º vencedor da versão brasileira do reality, deve relembrar os melhores momentos da temporada, destacando os protagonistas e todos os participantes, que foram introduzidos ao jogo em duplas.

A transmissão oficial começará após a exibição diária da novela Vale Tudo, a partir das 22h25min (horário de Brasília). Além disso, o Globoplay também exibirá a final, incluindo toda a repercussão do programa. DESCUBRA quem é o favorito para ser campeão após Vilma sair BBB 25: programação da final

A final do BBB 25 e sua repercussão serão multiplataforma. Antes da final, haverá a despedida dos programas Big Show, no dia 21 de abril, à meia-noite, e do Mesacast BBB, no dia 22 de abril, às 20h. O último programa será transmitido em TV aberta, relembrando a trajetória dos três finalistas e, na sequência, anunciando o ganhador da temporada.