BBB 24: Ex-namorada de Davi Brito perde o bebê, afirma assessoria

A ex-namorada do campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito , Adriana Paula, perdeu o bebê que esperava. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 14, pela assessoria de imprensa do influenciador ao portal Leo Dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Hoje, dia 14/02, Davi recebeu a notícia da Adriana, acompanhada de sua mãe, que estava a caminho do Hospital Português, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergência de maternidade. Após o contato com Davi, ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e receberam a notícia de que houve complicações com a gestação. Será realizado um procedimento chamado curetagem”, informou a nota.

Davi Brito revelou em live que seria pai: “Papai calabreso”



O campeão do BBB 24, Davi Brito, revelou na terça-feira, dia 8, durante uma live em seu perfil no Instagram, que seria pai pela primeira vez. A gravidez era fruto de seu relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula.

Leia Também | “Papai calabreso está na área”, contou, empolgado.

Davi relatou que suspeitou da gravidez após um passeio no shopping: “A gente estava caminhando no shopping, ela olha pra minha cara e fala: ‘Davi, eu tô com um desejo’. Eu falei: ‘Desejo de quê?’. ‘De comer um frango’. [...] Aí eu falei pra ela: ‘Adriana, você tá grávida’. Ela: ‘Não, não tô grávida’. Aí a gente fez o teste de gravidez e deu positivo”, afirmou.