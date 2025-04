BBB 25: que horas começa hoje, domingo, 20? Veja como assistir

BBB 25 é transmitido hoje, domingo, 20 de abril (20/04), com anúncio do último eliminado da edição; veja onde assistir ao vivo e que horas começa

Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB ) está cada vez mais perto da final . Neste domingo, 20, o resultado do último Paredão será anunciado. Vitória , João Pedro e Renata disputam a permanência na competição.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo .

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após o "Fantástico", a partir das 23h10min (horário de Brasília).

BBB 25: quando é a final do programa?

A final do BBB 25 está prevista para terça-feira, 22 de abril. A transmissão ao vivo na TV Globo deve começar às 22h30min (horário de Brasília).

Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25: veja porcentagem e quem sai hoje, 20

Segundo a enquete do Uol, Vitória Strada é a mais votada para sair do reality, com 50,16% dos votos.