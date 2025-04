Vitória no BBB 25: cinco curiosidades que você ainda não sabia da atriz

Natural de Porto Alegre, Vitória começou como modelo aos 12 anos e participou de trabalhos no Brasil e no exterior. Confira curiosidades sobre a sister

“Quero mostrar uma Vitória sem roteiro. O público me conhece pelas minhas personagens. É a primeira vez que vou estar sem script na mão. Divertida, solar, imperfeita e entregando o melhor de mim”, explicou ao comentar sua entrada no reality.

Vitória Strada chegou ao Top 5 do Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ) como uma das favoritas, mas teve que enfrentar paredões acirrados no início do reality. A atriz possui uma carreira consolidada na TV e acabou caindo nas graças do público pelo seu jeito bem-humorado e sincero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vitória no BBB 25: história da participante antes de entrar no reality

Natural de Porto Alegre, Vitória começou como modelo aos 12 anos e participou de diversos trabalhos no Brasil e no exterior. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil.

No ano seguinte, ingressou no curso de Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estreou no cinema com o filme "Real Beleza", confirmando sua paixão pela atuação.

Hoje com 28 anos de idade, Vitória revelou que recebeu total apoio do namorado, Daniel Rocha, para participar do programa. Embora o relacionamento só tenha se tornado público em dezembro de 2024, os dois estão juntos há mais tempo.

Carreira na TV

Aos 21 anos, Vitória mudou-se para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua trajetória nas novelas. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "Tempo de Amar" (2017), "Espelho da Vida" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020).