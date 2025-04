BBB 25: internautas pedem expulsão de Guilherme após prova; entenda

Primeiro finalista confirmado do BBB 25, Guilherme é criticado por internautas por ter usado uma camisa térmica na última Prova do Líder da edição

Após vencer a Prova do Líder do BBB 25, na manhã desta sexta-feira, 18, o participante Guilherme tem sido alvo de críticas e pedidos de expulsão nas redes sociais. O pernambucano é um dos quatro últimos competidores ainda na corrida pelo prêmio milionário do reality, além da cearense Renata.

Guilherme desclassificado: por que internautas pediram expulsão do participante?

Na rede social X (antigo Twitter), o termo “Guilherme desclassificado” figurou entre os assuntos mais comentados da manhã. Internautas acusaram o fisioterapeuta de ter trapaceado na Prova do Líder — a última da edição.