BBB 25: quem ganhou a Prova do Líder de Resistência hoje?

Prova do Líder de resistência começou nesta quinta, 17 de abril (17/04), no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25); quem ganhou?

Confira nesse mesmo link o resultado da prova, que será atualizado assim que a liderança for definida.

Em reta final e com o Top-4 já definido , o Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) apresenta mais uma Prova do Líder nesta quinta-feira, 17 de abril (17/04). A prova é de resistência e é disputada entre Renata , Guilherme , João Pedro e Vitória .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O novo líder fica imune na formação do Paredão, tem acesso ao Quarto do Líder e será o primeiro finalista do reality. Quem ganha também pode definir VIP e Xepa, e indicar alguém à berlinda na dinâmica da semana.

Devido ao Modo Turbo, a competição ocorreu logo após o resultado do Paredão anterior. A berlinda terminou com a eliminação de Diego.