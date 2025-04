Enquete Uol BBB 25: quem é o favorito a ganhar o reality?

Faltando poucos dias para a final do BBB 25, a disputa pelo prêmio de até R$ 3 milhões se intensifica entre os participantes favoritos do público

Diferentemente da dinâmica anterior, a enquete do UOL — um dos principais termômetros do reality — aponta Vitória Strada como a principal candidata ao título neste momento.

A sister lidera a parcial de "jogador favorito", realizada no dia 13 de abril, a nove dias da final, com 44,11% dos votos. Renata aparece logo atrás, com 25,44%, enquanto Diego Hypolito fecha o pódio dos mais queridos, com 15,65%.

Curiosamente, os três participantes estão na berlinda e descobrirão seu destino nesta quinta-feira, 17.

Enquete Favorito Uol BBB 25: veja quem pode ganhar o prêmio

Apesar de Vitória ser a favorita ao prêmio, Renata — que está na berlinda neste momento — era quem liderava a enquete anterior de "jogador favorito". Confira o ranking atualizado dos preferidos do público*:

Vitória Strada - 40,03%



- 40,03% Renata - 20,16%



- 20,16% Diego Hypolito - 16,07%



- 16,07% João Pedro - 5,98%

5,98% Guilherme - 4,19%



*A enquete mais recente do UOL foi divulgada no último domingo, antes da eliminação de Joselma. Na ocasião, ela aparecia com 4,62% na enquete dos favoritos.