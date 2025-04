Enquete Paredão BBB 25: quem sai hoje (17/04)? Veja votação atualizada

Diego, Renata e Vitória estão no Paredão; veja a parcial da enquete O POVO e descubra quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) / Crédito: Reprodução/TV Globo

Após a formação de paredão, a maior parcela do público (49,04%) opina, por meio da enquete O POVO, que quem deve deixar a casa é Renata. A sister vem de uma sequência de paredões e enfrenta uma berlinda acirrada. A eliminação acontece hoje, pois o programa está no "modo turbo", ou seja, a dinâmica do reality acontece de forma mais veloz até o dia da grande final. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Quem sai do BBB 25? Veja votação atualizada da enquete O POVO Vitória é a favorita para permanecer no programa e está com apenas 5,07% dos votos. Já Diego e Rebata seguem com porcentagens muito próximas na enquete O POVO. Até a manhã desta quinta-feira, 17, Diego estava com 49,04% dos votos. Já com a maior intenção do público para sair está a cearense Renata, que atingiu 47,89% — a maior porcentagem das votações. Veja:

Renata - 49,04% Diego - 45,89%% Vitória - 5,07%

BBB 25 tem data para acabar; veja quando será a final e programação Quem sai do BBB 25? Veja votação atualizada da enquete Uol Diferente da enquete O POVO, a parcial da enquete Uol aponta que Diego será o eliminado com 53,81% dos votos até a manhã desta quinta-feira. Renata está logo em seguida, com 42,98%, e Vitória em terceiro, com 3,21%.

Diego - 53,81%

Renata - 42,98%

Vitória - 3,21% Enquete BBB 25: como foi formado o paredão? Devido à dinâmica do Modo Turbo, o programa desta noite começou com o resultado do Paredão anterior. A berlinda terminou com a saída de Delma.

Logo em seguida ocorreu outra Prova do Líder. A disputa deu a vitória a João Pedro. Com a coroa da semana, ele fez a divisão entre VIP e Xepa. Na sequência, começou a formação do Paredão. Foram três indicações. A do líder, a pessoa com a pior pontuação na Prova do Líder, e uma votada pela casa. Diego já estava emparedado devido à Prova do Líder. João Pedro, em seguida, indicou Vitória. Após isso, começou a votação da casa, que foi no Confessionário. Veja abaixo o resultado.