BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (15/04)

Prova do Líder aconteceu nesta terça-feira, 15 de abril (15/04) no Big Brother Brasil 2025; veja regras e quem ganhou a disputa

O novo líder fica imune na formação do Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Quem ganha também pode definir VIP e Xepa , e indicar alguém à berlinda na dinâmica da semana .

Em reta final e com o Top-5 já definido, o Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) teve mais uma Prova do Líder nesta terça-feira, 15 de abril (15/04). João Pedro ganhou na disputa desta semana .

Com 525 pontos, João Pedro venceu a Prova do Líder desta terça-feira.

Cada participante jogou individualmente, e as colocações foram definidas pelo total de pontos. Veja as pontuações.

Devido ao Modo Turbo, a competição ocorreu logo após o resultado do Paredão anterior. A berlinda terminou com a eliminação de Delma .

A primeira jogada tinha peso 1; a segunda, peso 2; e a terceira, peso 3. Ganharia a prova o participante que acumulasse a maior pontuação no somatório dos três lançamentos.



Por fim, a disputa também definiu o primeiro participante do próximo Paredão. O jogador com a pior colocação na prova iria automaticamente para a berlinda. Diego fez menos pontos, e agora disputa a permanência no programa.