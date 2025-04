Vinícius assume bissexualidade e recebe apoio dentro e fora do BBB 25

Na reta final do BBB 25, Vinicius revelou sua bissexualidade aos colegas e ao Brasil, emocionando ao falar do medo da reação da família / Crédito: Reprodução/ TV Globo

Às vésperas de mais uma eliminação no Big Brother Brasil (BBB 25), Vinicius, em conversa com Joselma e Guilherme, assumiu sua bissexualidade e revelou o medo da repercussão da revelação, especialmente entre seus familiares. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp “Nunca falei isso aqui, mas um dos meus maiores problemas é decepcionar meu pai e minha mãe em relação à minha sexualidade. Sou bissexual e eles não sabem disso. Nunca tive coragem de falar para eles. Venho de uma família muito preconceituosa", revelou.

O brother contou aos aliados que apenas Aline, dupla com quem entrou no programa, sabia sobre sua sexualidade. "Até hoje eu nunca tive abertura para falar isso, mas, se eu sair amanhã, quero que as pessoas se amem, que possam se encaixar em algum lugar e se sintam pertencentes", declarou. Na ocasião, ele recebeu total apoio de Joselma, Guilherme e Vitória Strada. Maike expulso? Brother é advertido após puxar cabelo de Renata; ENTENDA

BBB 25: reação da família de Vinicius após se assumir bi

Em entrevista ao Gshow após a declaração de Vinicius, sua mãe, Marlene, destacou que sempre esteve ao lado do filho: "Mesmo com todos os medos que sempre tivemos em relação às frustrações que isso poderia trazer para ele, sempre estivemos aqui para apoiar as decisões dele", garantiu a mãe do baiano. Aline, outra participante do reality, também demonstrou apoio ao emparedado após o anúncio feito na madrugada de quinta-feira, 10.

Em seu perfil no Instagram, a sister destacou a importância da atitude do colega: "Por isso que eu defendo tanto que a gente tem que bater no peito para assumir quem a gente é, para segurar o rojão. Porque, na sociedade em que vivemos, na realidade em que estamos inseridos, as pessoas têm medo de dizer quem são, o que pensam, de se posicionar", disse. Logo após, emocionou-se e afirmou estar "orgulhosa".