Davi Brito é acusado por ex-assessora de inventar gravidez; entenda

Elizângela Carlos afirma que a noticia de gravidez da namorada de Davi Brito é falsa e chama a família do campeão do BBB 24 de "trambiqueiro"

Na tarde da última terça-feira, 8, o campeão do Big Brother Brasil 24 anunciou em seu perfil no Instagram que sua namorada, a cirurgiã-dentista Adriana Paula, está grávida do primeiro filho do casal .

No entanto, muitos internautas apontaram que a notícia pode ter sido divulgada como uma tentativa de desviar a atenção do recente desdobramento judicial: a Justiça reconheceu a união estável entre ele e sua ex-companheira, Mani Reggo, determinando que o prêmio conquistado no reality show deverá ser dividido entre os dois.

Já nesta quarta-feira, 9, após rumores de que Adriana teria terminado o relacionamento, Davi comunicou em suas redes sociais que o casal decidiu "dar um tempo". Eles não se seguem mais nas plataformas digitais.

Segundo Davi, a decisão partiu de Adriana, que teria afirmado precisar de um tempo para refletir sobre o momento que está vivendo. O vídeo do anúncio da gravidez foi excluído do perfil do influenciador.

“Ela quer um tempo para respirar, pensar, refletir e ficar sozinha. Eu tenho que respeitar esse momento dela”, declarou o baiano.