BBB 25: quem já foi eliminado? Confira rejeições dos participantes

Faltando poucos dias para o desfecho do BBB 25, 18 brothers já saíram e apenas quatro permanecem na corrida pelo sonhado prêmio milionário do reality

Entre as eliminações mais marcantes, com altas porcentagens de rejeição e votações acirradas, a de maior destaque foi a de Camilla , ocorrida na sétima semana.

Com 94,67% dos votos, a sister carioca — que havia entrado em dupla com a irmã e, naquela berlinda, enfrentava Renata e Vilma — garantiu seu lugar no top 5 das maiores rejeições da história do programa, que em 2025 chegou à sua 25ª edição.

BBB 25: todos os eliminados

No início da temporada, 22 participantes foram divididos em duplas, o que fez com que as primeiras eliminações atingissem sempre duas pessoas.

Confira, abaixo, a lista completa dos participantes já eliminados, em ordem de saída e com seus percentuais de rejeição: