BBB 25: Maike expulso? Brother é advertido após puxar cabelo de Renata

Maike tomou advertências da produção após puxar o cabelo de Renata e a morder. Pelas redes, o público pede a expulsão do brother após as importunações

Atitudes de Maike em relação a Renata despertaram atenção no Big Brother Brasil (BBB 25). Isso porque o brother tomou advertências da produção após puxar o cabelo da bailarina e a morder na madrugada desta quinta-feira, 10.

O público levantou a hashtag "#ForaMaike" e o termo pedindo a expulsão estava entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Diversos espectadores estão revoltados com as atitudes do participante.