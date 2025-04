BBB 25: equipe de Maike se pronuncia sobre puxões em Renata; veja

A equipe de Maike Cruz, do BBB 25, se pronunciou após o participante puxar o cabelo de Renata e mordê-la na madrugada desta quinta-feira, 10. Ele também levou advertências da produção do reality.

Em uma publicação feita na tarde de hoje, a equipe do vendedor afirmou que foi uma “atitude infeliz” e que, no momento, “o maior cuidado é com a Renata, com os familiares e a equipe dela”.