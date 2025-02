BBB 25: Beijo de Aline em Thamiris repercute dentro e fora da casa

Beijo de Aline em Thamiris repercute dentro e fora da casa / Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante a edição de quinta-feira, 20, a equipe do reality então exibiu o vídeo do beijo tão procurado pelos fãs do reality. Veja o momento e entenda o que aconteceu depois disso.

BBB 25: Thamiris fala sobre o beijo de Aline No banheiro, Gracyanne disse para Vitória Strada que Aline beijou Thamiris. Em seguida, ela avisou: "Thamiris, já contei hein? Porque eu sou fofoqueira. Ainda bem que tinha avisado". Thamiris expressou estar confusa com a fala, e Gracyanne completou: "Eu falei que a Aline beijou ela? Ela [Thamiris] só recebeu". Thamiris, então, confirmou: "Ah tá. Eu tava sentada no chão". Mais tarde, a sister também detalhou o beijo para Vitória. "Do nada, a Aline meteu o linguão na minha boca. Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada", disse.

Aline e Thamiris se beijam na festa; veja vídeo do momento

SOCORROOOO! Vejam o EXATO momento do BEIJÃO entre Aline e Thamiris. #MesacastBBB #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/Ct3oDWkUIj — Multishow (@multishow) February 20, 2025

BBB 25: o que os brothers falaram sobre o beijo de Aline Thamires? Em conversa com Gracyanne, Thamiris havia revelado estar preocupada sobre a reação de Diogo. A musa fitness tranquiliza a sister ao dizer que pediu à Vitória Strada para não comentar. Apesar disso, a conversa chegou nos ouvidos de alguns brothers e Aline preferiu contar ela mesma para o ator. Maike Cruz foi um dos que se surpreenderam ao descobrir que as sisters se beijaram. “Depois que o Diogo sai, ela entra atrás do bar e enfia a língua na minha boca”, respondeu Thamiris, que também contou que o beijo não durou muito tempo, mas que Aline ofereceu mais. BBB 25: Big Fone toca sábado; CONFIRA próximas dinâmicas inéditas