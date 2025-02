BBB 25: Big Fone toca sábado; confira próximas dinâmicas inéditas

Além do Big Fone que deve tocar no sábado, 22, confira como serão outras dinâmicas da semana, com uma delas sendo inédita

Os participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) terão uma semana intensa, com novas dinâmicas que podem mudar os rumos do jogo. Na sexta-feira, 21, estreia a dinâmica do Perde e Ganha, que pode impactar o poder de compra dos confinados. Já no sábado, 22, o Big Fone tocará ao vivo e terá influência direta na formação do Paredão.

BBB 25: como funciona o Perde e Ganha? Entenda

Na sexta-feira, os brothers participarão individualmente de uma dinâmica de sorte no Confessionário, onde poderão ganhar ou perder estalecas. Com o saldo atualizado, terão a opção de dar lances no leilão do Poder Curinga, benefício surpresa que pode oferecer vantagem no jogo. O participante que oferecer a maior quantia levará o poder para si.