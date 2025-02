BBB 25: veja como ficou a divisão entre VIP e Xepa

Após sexta Prova do Líder no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), casa foi dividida novamente entre VIP e Xepa; veja quais jogadores ficaram em cada grupo

Após a sexta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), o participante vencedor, João Pedro, escolheu a divisão entre VIP e Xepa. Com a definição, parte dos participantes terá acesso a mais opções de alimentos e acesso ao Quarto do Líder, enquanto o restante deverá encarar um cardápio limitado.



BBB 25: Como ficou a divisão entre VIP e Xepa?

A sexta Prova do Líder do BBB25 foi disputada na quinta-feira, 20. O embate terminou com a vitória de João Pedro.