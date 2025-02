BBB 25: Diego Hypólito comenta sobre sua carreira e se auto declara 'maior da história'

Diego relembrou sua trajetória na ginástica durante uma conversa no BBB 25, destacando conquistas e se declarando o maior em Copas do Mundo

"Em Copas do Mundo, indiscutivelmente sou eu, porque sou o maior da história do mundo, não só do Brasil", afirmou ao se comparar com outros ginastas.

Diego Hypólito: carreira



Os irmãos Hypólito marcaram a história da ginástica brasileira. Daniele foi pioneira ao assinar contrato com o Flamengo em 1994 e conquistar a primeira vaga olímpica da família em 2000. I

nspirado nela, Diego brilhou nas categorias de base e, em 2003, faturou duas medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo.