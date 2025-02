BBB 25: Participantes são avisados do fim da dinâmica de duplas

A novidade foi revelada após os brothers serem avisados de que estão no “Tá com Nada”, por descumprirem a regra da dinâmica do congelamento.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Gracyanne volta para casa do BBB e participantes estão no 'Tá com Nada'

Durante a entrada de Gracyanne na casa, os participantes tinham que ficar “congelados” durante um tempo para que o desafio fosse concluído. No entanto, ao verem a sister de volta ao reality, Camilla e João reagiram e fizeram com que o grupo perdesse o jogo.

A punição da dinâmica do congelamento fez com que todos os participantes, exceto Gracyanne, ficassem no "Tá com Nada". Com as mudanças, somente a influenciadora ficará no Vip.