BBB 25: Quem ganhou a Prova do Líder nesta quinta-feira (13/02)?

Participantes disputam quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), que começou na quinta-feira, 13 de fevereiro (13/02) / Crédito: Reprodução/GShow

A quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) começou na noite desta quinta-feira, 13 de fevereiro (13/02). A disputa é de resistência, e seguirá ao longo da sexta-feira, 14 (14/02). Com o fim da dinâmica de duplas, a disputa deixa apenas uma pessoa imune na formação do Paredão. O vencedor também recebe acesso ao Quarto do Líder, pode definir VIP e Xepa, e indica alguém à berlinda.

A dinâmica da prova desta quinta-feira, 13, é de resistência. Os seis primeiros eliminados precisarão sortear uma consequência entre as abaixo: Duas consequências mandam o jogador para a Xepa;

Uma consequência veta o participante da Prova do Anjo;

Uma consequência proíbe a pessoa de receber imunidade ao Paredão;

Uma consequência envia o eliminado da prova direto para a berlinda;

Uma consequência exige que o jogador escolha outro participante para também ser eliminado da prova. ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp BBB 25: como foi disputa pela liderança

Na dinâmica, os participantes do BBB 25 ficam divididos em "caixas", cada uma com um sensor à frente. Eles devem permanecer com a mão sobre o sensor o tempo inteiro.

Ocasionalmente, eles precisarão sair da caixa para coletar moedas lançadas por um celular gigante. Neste momento, poderão tirar a mão do sensor. Quem não conseguir coletar nenhuma moeda, ou tirar a mão em outro momento, é eliminado da disputa. Na dinâmica do Resta 1, que ocorreu na quarta-feira, 12, dois participantes foram vetados de competir na prova. Camilla venceu a disputa e impediu Diogo Almeida de jogar. Com um contragolpe, Diogo escolheu Gracyanne Barbosa para acompanhá-lo. BBB 25: eliminados da Prova do Líder João Gabriel e João Pedro foram eliminados antes do início da quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), que começou na quinta-feira, 13 de fevereiro (13/02) Crédito: Reproduçao/GShow

Três pessoas foram eliminadas da Prova do Líder desta quinta-feira antes mesmo da disputa começar. Ao entrar ao vivo com os participantes para explicar as regras, o apresentador Tadeu Schmidt avisou que ninguém mais poderia sair da sala da casa. Após isso, no entanto, João Gabriel e João Pedro foram ao banheiro, e Renata voltou ao quarto para usar colírio. Eles se somam aos vetados Diogo e Gracyanne. Delma é eliminada da quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), que começou na quinta-feira, 13 de fevereiro (13/02) Crédito: Reprodução/GShow Já na prova, a primeira eliminação foi de Delma. Ela tirou a mão brevemente do sensor após voltar da coleta de moedas. Como consequência, ela foi enviada para a Xepa.

Cerca de uma hora depois, Maike e Aline também saíram da disputa. Como consequência, a policial está vetada de participar na próxima Prova do Anjo. Maike, por sua vez, pôde escolher alguém para retirar da competição pela liderança. Diego foi eliminado da quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) após ser escolhido por Maike, também desclassificado da disputa Crédito: Reprodução/GShow Maike escolheu Diego Hypolito. No sorteio das consequências, Diego pegou um envelope que o enviou diretamente ao Paredão.