BBB 25: Thamiris imita voz de Renata em conversa com os brothers

Ao lado de Camilla, Gracyanne e Mateus, a sister brincou com o tom de voz da cearense e os seus trejeitos; veja vídeo

Na ocasião, a nutricionista revirou os olhos e passou a afinar a voz. “Né, amigo? Te amo, amigo”, brincou. Sentados na mesa, os brothers observaram as ações da carioca, e é possível escutar risos, antes de Camilla adicionar: “cachorra”.

Nesta segunda-feira, 10, a sister Thamiris imitou o tom de voz da cearense Renata e ironizou os trejeitos da sister durante conversa com Gracyanne , Camilla e Mateus no Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ), enquanto comentavam sobre a participante.

Confira o trecho em que a sister imita Renata no BBB 25.

Após atender o Big Fone na quarta-feira, 29, Eva Pacheco e Renata receberam um aviso do Big Boss: escolher dois pares para um almoço especial. Selecionando Delma e Guilherme, além de Maike e Gabriel, o grupo acabou envolvido em polêmicas na casa .

Um dos desafios da dinâmica exigia que dois participantes ficassem grudados por um laço. “Vocês não podem escolher alguém desta mesa e nem repetir as pessoas das escolhas anteriores. Não pode unir um dos Líderes com alguém que está na Xepa”, explicava o recado.

Antes de decidirem por Diego Hypolito e Thamiris, a bailarina Renata sugeriu amarrar Diego e Camilla, mas Maike comentou: "A Camilla cozinha". A sister concorda e acrescenta: "A gente que está na Xepa, ela cozinha para a gente".

Ao escutar a conversa no telão, Camilla começou a chorar e foi consolada por Aline, que chamou a leitura do jogo do grupo de “covardia”.