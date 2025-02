BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 8? Quem foi pro Monstro?

Apenas um participante venceu a prova na tarde deste sábado, 8, e se tornou o Anjo no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25); veja como foi a disputa

Com a conquista, além de conseguir R$ 10 mil e o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias, no domingo, 9, o participante ganha imunidade para a formação do próximo paredão, já que se trata de um anjo autoimune .

A quarta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) aconteceu na tarde deste sábado, 8 de fevereiro, em disputa que terminou com a vitória de Mateus, com o fim da dinâmica de duplas.

A prova do Anjo foi patrocinada pela Rexona e desafiava os brothers a passarem por três cômodos diferentes, encontrando uma placa que abre a porta para o nível seguinte. Em cada ambiente, as luzes estavam apagadas e os participantes precisaram desviar de lasers verdes .

Apesar de ter feito o melhor tempo, Eva não foi vitoriosa da prova por descumprir regra de manter o óculos de proteção no rosto durante a dinâmica. Aline sofreu desclassificação pela mesma razão.

Com decisão feita por sorteio, somente 10 brothers participaram da prova do anjo. São eles: Guilherme, Vinicius, Vilma, Daniele, Thamires, Matheus, Diego, Aline, Camilla e Eva.

Cada vez que um brother encostasse no laser, recebia 10 segundos de acréscimo no tempo total. Ganhava a prova quem realizasse o percurso em menos tempo .

O Castigo do Monstro desta semana se chama "Monstro Cadeado" e é cumprido por apenas uma pessoa. A pessoa escolhida deve ficar trancada por um cadeado de verdade e só poderá se liberar após encontrar uma chave no espaço.

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz.

Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Camarote.

Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Pipoca.

Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.

As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais.

Edilberto e Raissa - CONHEÇA os participantes

Diretamente de Minas Gerais, Edilberto, conhecido como Ed, tem 42 anos e trabalha em um circo junto com sua filha. Filha de Ed, Raissa tem 19 anos e trabalha com seu pai no circo da família

Camilla e Thamiris - CONHEÇA as participantes

Camila e Thamiris, de 33 anos e 34 anos, respectivamente, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiram que as duas ficassem sem se falar.

Vinícius e Aline - CONHEÇA os participantes

Vinícius e Aline, de 28 e 32, respectivamente, são amigos e estão solteiros. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Desde então, nunca mais se afastaram.

João Pedro e João Gabriel - CONHEÇA os participantes

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas.

Renata e Eva - CONHEÇA as participantes

Eva, de 31 anos, e Renata, de 32, são naturais de Fortaleza, no Ceará. As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e na amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida.

Arleane e Marcelo - CONHEÇA os participantes

Casados há 11 anos, Arleane e Marcelo se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já estavam juntos e nunca mais se desgrudaram. “Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem.

Gabriel e Maike - CONHEÇA os participantes

Os melhores amigos Gabriel e Maike têm a mesma idade - 30 anos - e moram em São Paulo. A união da dupla aconteceu no esporte: aos 13 anos, os dois nadavam juntos e competiam pelo mesmo clube.

