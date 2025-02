BBB 25: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Dinâmica da quinta semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) / Crédito: Reprodução/GShow

A dinâmica da quinta semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi anunciada na noite dessa quinta-feira, 13 de fevereiro (13/02). Veja a programação para os próximos dias. Esta semana, o programa terá mais um Paredão, com um dos possíveis participantes sendo decidido já pela Prova do Líder. Também ocorrerá a Prova do Anjo, e uma votação dividida em grupos.

BBB 25: dinâmica da semana A dinâmica da semana no BBB 25 começou nessa quinta-feira, 13, com a quinta Prova do Líder. Veja como serão os próximos dias do programa:

Quinta-feira, 13/02 No programa dessa quinta-feira, 13, teve o início da Prova do Líder. Esta semana, a disputa é de resistência. Os seis primeiros eliminados da prova receberão consequências. Veja abaixo: Duas consequências mandam o jogador para a Xepa;

Uma consequência veta o participante da Prova do Anjo;

Uma consequência proíbe a pessoa de receber imunidade ao Paredão;

Uma consequência envia o eliminado da prova direto para a berlinda;

Uma consequência exige que o jogador escolha outro participante para também ser eliminado da prova. Sexta-feira, 14/02 Nesta sexta-feira, 14, a Prova do Líder chegará ao fim. Quem vencer fará a divisão entre VIP e Xepa, e precisará escolher cinco participantes para colocar "na mira". Ao definir o indicado ao Paredão, o líder deverá apontar uma pessoa entre estas cinco.



Sábado, 15/02 A programação do BBB 25 para o sábado, 15, terá a quinta Prova do Anjo. O participante que tiver recebido a consequência de veto, ao ser eliminado da Prova do Líder, não poderá participar da disputa. Nesta semana, novamente, o anjo deverá escolher alguém para imunizar. Na última semana, o anjo foi autoimune. A prova foi vencida por Mateus. Domingo, 16/02 A formação do quinto Paredão ocorre no domingo, 16. A única imunidade, além do líder, será a de quem for indicado pelo anjo.