Gracyanne no Quarto Secreto BBB 25: saiba tudo o que aconteceu

BBB 25: Gracyanne se emociona ao ouvir comentários sobre ela no Quarto Secreto / Crédito: Reprodução/Gshow

Após a eliminação de Giovanna, Gracyanne Barbosa inaugurou o Quarto Secreto do BBB 25 na noite dessa terça, 4. A musa fitness aproveitou as primeiras horas no novo alojamento para ouvir as conversas e explorar as novas opções de comida. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Quando voltar para a Casa, a sister terá imunidade no próximo Paredão e direito ao VIP. Veja o que aconteceu nas primeiras horas do Quarto Secreto do BBB 25.

Quarto Secreto no BBB: Gracyanne se emociona com comentários dos brothers Após entrar no Quarto Secreto, Gracyanne escutou as conversas dos colegas de confinamento pelas câmeras exclusivas e se emocionou com os comentários sobre ela.