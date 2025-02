Sincerão BBB 25: quem escolheu quem? Veja como foi a dinâmica ontem, 10

Participantes tiveram que apontar quem "ninguém vai lembrar", quem será "eliminado com rejeição" e quem é "saboneteiro". Confira as escolhas de cada um

A dinâmica do Sincerão é conhecida por animar os ânimos de quem está no confinamento do BBB. Na última segunda-feira, 10, a casa do Projac balançou pela quarta vez com a lavagem de roupa suja.

Dessa vez, cada participante teve de apontar três pessoas: uma que “ninguém vai lembrar”, uma que será “eliminada com rejeição” e uma que é “saboneteira”. Confira quem foram as escolhas de cada participante.