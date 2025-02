BBB 25: saiba como será a dinâmica do Quarto Secreto

O terceiro paredão do BBB 25 traz uma dinâmica inédita: um eliminado sai, enquanto sua dupla vai para o Quarto Secreto e poderá assistir a vídeos da casa

Nesta terça-feira, 4, acontece o terceiro paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25). Com uma dinâmica diferente da padrão neste início de programa, apenas um irmão será eliminado, enquanto sua dupla será enviada para o Quarto Secreto.

Em entrevista ao programa Big Show, do Multishow, na madrugada desta terça-feira, 4, o apresentador Tadeu Schmidt revelou algumas características da experiência do participante que ganharão o direito de ficar no Quarto Secreto após a eliminação.