BBB 25: quando Gracyanne volta do Quarto Secreto e como será depois

BBB 25: veja até quando Gracyanne fica no Quarto Secreto e confira o que vai acontecer depois / Crédito: Reprodução Gshow

BBB 25: quando Gracyanne volta do Quarto Secreto e o que vai acontecer depois Gracyanne voltará na manhã desta quinta-feira (05/02), após o programa Mais Você, quando a dinâmica do "freeze" poderá mandar os participantes para o Tá Com Nada.

Segundo o Gshow, "uma voz irá anunciar que todos os participantes devem ficar imóveis". "Se alguém se mexer, mas mexer mesmo, com intenção, a casa toda perde o jogo e todo mundo vai pro Tá com Nada. Menos a Gracyanne, que voltará imune e no VIP", explicou o apresentador Tadeu Schmidt. Quarto Secreto no BBB: Gracyanne encontra recipiente cheio de ovos O destaque do Quarto Secreto foram as comidas saudáveis preparadas especialmente para a nova hóspede. Na geladeira, Gracyanne encontrou um recipiente cheio de ovos, alimento importante para a dieta da musa, que já admitiu que come 40 ovos por dia.

Quarto Secreto no BBB: Gracyanne se emociona com comentários dos brothers Após entrar no Quarto Secreto, Gracyanne escutou as conversas dos colegas de confinamento pelas câmeras exclusivas e se emocionou com os comentários sobre ela. A dupla Aline e Vinicius comentaram sobre a relação com a empresária. “Eu gostava muito de Gracyanne, não imaginava que ela ia ser essa descoberta tão boa”, relata o brother. Belo faz revelação sobre casamento com Gracyanne: 'Não houve traição'; VEJA