Belo faz revelação sobre casamento com Gracyanne: 'Não houve traição'

Belo deixou os seus seguidores surpresos nesta terça, 4, ao usar suas redes sociais para declarar apoio a sua ex-esposa Gracyanne Barbosa no BBB25 . Em meio ao texto, o cantor resolveu explicar o motivo do término do casal e negou boatos sobre a traição supostamente protagonizada pela musa fitness com o personal trainer.

O artista deixou claro o seu apoio à ex-mulher, que está no “paredão” nesta semana junto com a irmã Gracyanne e os irmãos Diego Hypólito e Daniele Hypólito . “Vim aqui falar sobre a minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue sua trajetória no Big Brother. Sei que muitos têm falado sobre a nossa relação, e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e acima de tudo amor ”, declarou.

Belo ainda "rasgou seda" para a musa fitness. “O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E eu sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso”, escreveu o cantor de pagode.

O que diz Gracyanne Barbosa



Fazendo inúmeras declarações ao ex-marido durante o confinamento no BBB, Gracy falou que foram as mentiras de Belo que puderam fim a relação. E contou que ela e o cantor pagaram uma casa juntos, mas ele passou a mansão para o nome de outra pessoa e isso teria sido a gota d'água para o término do casal. "Ele mente por coisas insignificantes... 16 anos de mentiras... A gota d'água foi que eu sempre trabalhei para ter uma casa [...] Não interessa se vai ser grande ou pequena", disse ela, explicando que já chegou a morar na rua.

Gracyanne explicou ainda que, ao longo do tempo, a confiança foi quebrada de tal maneira que a vontade de continuar juntos acabou. "Eu sabia que ele me traía e todas as vezes eu descobria", contou. Para ela, a falta de sinceridade foi tão forte que, mesmo com o amor ainda presente, o respeito foi perdido. "O amor continua, mas a vontade de resolver as questões acabou", afirmou. (Elis Freire/ Correio)