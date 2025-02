BBB 25: Sandy e Junior participam do ‘Show de Quarta’

Os irmãos Sandy e Junior fazem participação especial no show de Chitãozinho e Xororó, que se apresentam no ‘Show de Quarta’ desta semana

A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó se apresenta no Big Brother Brasil nesta quarta-feira, 5, com participação dos irmãos Sandy e Junior. O show faz parte da dinâmica “Show de Quarta”, que reúne duplas de artistas no palco do reality.

