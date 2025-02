Resumo BBB 25: madrugada tem briga de casal após formação do Paredão

Aline foi puxada para a berlinda por Diogo, com quem a sister estava se relacionando no confinamento e a relaçõa dos dois ficou abalada; entenda o que aconteceu

Alguns brothers questionaram as escolhas do ator e de sua mãe e seus aliados de jogo. Veja tudo que aconteceu.

Depois que terminou o programa ao vivo, Diogo pediu para conversar com Aline e ela se recusou. Em outro momento, eles jantam lado a lado, mas ainda sem diálogo. A sister chorou no quarto e foi consolada por Mateus.

A escolha foi feita em consenso com outra dupla, Gracyanne e Giovanna . Apesar do casal e suas duplas terem escapado na prova Bate-Volta, diversos conflitos se desencadearam com a escolha de Diogo.

Toda a movimentação da noite girou em torno do contragolpe do paredão desta madrugada. Aline foi puxada para a berlinda por Diogo, com quem a sister estava se relacionando no confinamento.

Já em uma conversa com Vinícius, sua dupla, a PM disse que a atitude foi incoerente e foi arriscado, pois os dois poderiam ter caído no mesmo paredão. “É inevitável que eu não ache isso um pouquinho incoerente com as coisas que ele vinha me falando nos últimos dias".

A sister ainda recordou que conseguiu salvar o ator e sua mãe do Castigo do Monstro. No entanto, eles não tiveram o mesmo cuidado ao indicar ela e sua dupla ao Paredão. Ela ainda disse que a aliança do affair com os gêmeos não parecia uma boa ideia.

