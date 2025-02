Ao som de Ivete, Maike e Giovanna formam o 2º casal do BBB 25; veja

Maike e Giovanna protagonizam beijo do novo casal do jogo / Crédito: Reprodução/ Globo

Depois do casal Aline e Diogo Almeida, os participantes do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), Maike e Giovanna, se beijaram no Quarto Fantástico do programa na madrugada deste domingo, 2. Após darem um selinho durante o show da cantora Ivete Sangalo, os brothers estreitaram intimidade debaixo do edredom. A relação entre os dois é marinada desde o começo da temporada.

Maike havia comentado num papo com Gracyanne Barbosa na festa, dupla do seu affair, que já estava com saudades de beijar com três semanas da edição no ar. Giovanna, que dorme no Quarto Nordeste, subiu para o cômodo dele no andar de cima para o clima acontecer.