Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: duas duplas estão na berlinda

Diego, Daniele, Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no paredão; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 25 (BBB 25)

A eliminação acontece nesta terça-feira, 4. O voto é para sair , com as duplas: Diego Hypolito , Daniele Hypolito , Gracyanne Barbosa e Giovanna .







Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?

Os anjos da semana, Aline e Vinícius, imunizaram a dupla Guilherme e Delma.

Depois disso, Maike e Gabriel, que venceram a Prova do Líder de resistência, decidiram entre as três duplas que já estavam no 'Na Mira do Líder'. Por isso, eles indicaram os irmãos Diego e Daniele ao Paredão.