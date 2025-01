BBB 25 tem Prova do Líder hoje, 30: que horas começa e onde assistir

No programa desta quinta-feira, 30, a 3ª Prova do Líder será transmitida ao vivo; saiba que horas começa e onde assistir

A edição de hoje, quinta-feira, 30 de janeiro (30/01), do Big Brother Brasil 25 ( BBB 25 ) trará novidades para os fãs do reality.

O plano Premium inclui conteúdos extras, como Big Show, Mesacast BBB e transmissões ao vivo do reality. Mesmo quem não assina pode assistir à edição diária na TV Globo e acessar trechos especiais, entrevistas e edições anteriores do Click BBB.

BBB 25: segundo Paredão foi último em duplas, mas haverá surpresas; CONFIRA



Extra BBB 25: Cine BBB e Sessão Globoplay

O Cine BBB retorna nesta temporada, proporcionando aos participantes sessões de filmes dentro da casa. Parte dessas exibições também será transmitida na Sessão Globoplay da TV Globo.

BBB 25: Mesacast traz debates sobre o programa

Exibido de segunda a sábado no Multishow e disponível para assinantes do Globoplay Premium, o Mesacast BBB conta com um formato renovado. Apresentado por Ed Gama, Vitor diCastro e Giovanna Pitel, o programa recebe convidados para discutir os acontecimentos do dia e antecipar novidades sobre o jogo.